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Александр Полунин в результате обмена перешёл из «Локомотива» в «Сочи»

Александр Полунин в результате обмена перешёл из «Локомотива» в «Сочи»
Хоккей / КХЛ

«Сочи» и «Локомотив» совершили сделку, в результате которой состав «леопардов» пополнил 20-летний форвард Александр Полунин. «Железнодорожники» получили за него права на канадского нападающего Джордана Уила.

Полунин является воспитанником московской школы «Пингвины», но до текущего момента свою карьеру игрок атакующей линии проводил в системе ярославского «Локомотива». Полунин выступал за команды «Локо» (МХЛ), «Локо-Юниор» (МХЛ-Б), «Рязань» (ВХЛ) и «Локомотив» (КХЛ). В составе молодёжной команды Александр дважды завоевывал Кубок Харламова – в 2016 и 2018 годах.

Кроме того, форвард успел сыграть на двух молодёжных чемпионатах мира. В сезоне-2015/16 он вместе с партнёрами по сборной России U20 стал серебряным призером МЧМ, а годом позже добыл бронзовые награды.

Всего в КХЛ 20-летний нападающий отыграл 110 матчей в «регулярках» и набрал 41 (20+21) очко. В плей-офф Полунин в общей сложности принял участие в 20 играх, в которых забросил 10 шайб.

Действующий контракт игрока рассчитан до 30 апреля 2019 года. В составе «Сочи» Александр Полунин будет играть под номером «99».

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