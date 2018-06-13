Нападающий Андре Петерссон пополнил состав «Барыса»

Хоккейный клуб «Барыс» официально объявил о заключении контракта со шведским нападающим Андре Петерссоном. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2019 года.

Петерссон является крайним нападающим. В минувшем сезоне КХЛ Андре выступал в составе омского «Авангарда». На его счету 27 (10+17) очков в 40 играх регулярного чемпионата, а также 7 (5+2) баллов в шести матчах плей-офф. В КХЛ Петерссон выступает с 2014 года. Помимо «Авангарда» он также поиграл за «ХК Сочи». На счету новичка «Барыса» 192 матча в КХЛ (с учётом плей-офф), в которых он набрал 147 (73+74) очка.

В последние годы Петерссон регулярно вызывается в состав сборной Швеции.