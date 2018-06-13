Минское «Динамо» продлило контракт с Куинтоном Хауденом

Лучший нападающий прошлого сезона Куинтон Хауден заключил с минским клубом новый годичный контракт, информирует официальный сайт «Динамо».

В прошлом сезоне Хауден дебютировал в Европе, перейдя из системы клуба НХЛ «Виннипег Джетс». В 56 матчах за «Динамо» он забросил 17 шайб и отдал 15 результативных передач, став вторым бомбардиром команды и её лучшим снайпером. Впоследствии на Куинтона обратил внимание тренерский штаб сборной Канады, пригласивший нападающего на Олимпиаду в Пхёнчхан. С «кленовыми листьями» Хауден стал бронзовым призёром Игр-2018.