Матчи чемпионата мира–2018 по хоккею имели рекордный телерейтинг в Латвии

Стали известные майские телевизионные рейтинги главного латвийского телеканала – LTV7.

Сборная Латвии по хоккею впервые за девять лет прошла в четвертьфинал мирового первенства, что позволило собрать рекордную долю аудитории – 13,3% (252,3 тыс. зрителей). На верхних строчках телерейтинга оказались матчи сборной Латвии с командами Финляндии, Канады, Дании и Швеции. Все они собирали аудиторию не менее 150 тыс. зрителей.

Для сравнения, популярный музыкальный конкурс «Евровидение» собрал долю аудитории 7,5% (143 тыс. зрителей).

Сборная Латвии в четвертьфинале ЧМ-2018 уступила Швеции со счётом 2:3.