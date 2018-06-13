Дмитриченко: в хоккее растёт конкуренция, игроки просят подготовить их к сезону

Новый тренер по физической подготовке ХК «Сочи» Леонид Дмитриченко рассказал, как будет проходить подготовка игроков к сезону.

«Прежде всего каждый хоккеист должен пройти медицинское обследование. Только потом ребята будут сдавать функциональные тесты на земле. И по результатам медицинского обследования и тестирования мы внесём корректировки в план летней подготовки и приступим к тренировкам. Сейчас хоккеисты занимаются самостоятельно, у каждого есть план работы. Мы постоянно с ними связи.

Сейчас хоккеисты стали серьёзнее относиться к своей подготовке. Когда я начинал работать в хоккее, игроки могли выйти из отпуска с лишним весом и совершенно неготовыми тренироваться в полном объёме. А в последние годы спортсмены не просто выполняют домашние задания, но ещё и работают дополнительно. Мне звонит много ребят с просьбами о помощи в подготовке. Я думаю, это связано с тем, что в России растёт конкуренция и никто не хочет уступать место в составе», — сказал специалист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.