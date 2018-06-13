Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши рассказали, с какими травмами играли в плей-офф

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши рассказали о травмах, которые они получили в течение плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Бекстрём выходил на матчи с двумя переломами в пальце руки, а у Оши была травма нижней части тела, информирует в «твиттере» клубный журналист «столичных» Изабелль Хуршудян. При этом отмечено, что Оши подходил к финалу с «Вегас Голден Найтс» в нормальном состоянии, по Бекстрёму такая информация не приводится. Операция шведу не требуется.

Оши в плей-офф записал в свой актив 21 (8+13) набранный балл, на счету Бекстрёма — 23 (5+18) очка.