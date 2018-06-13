Голкипер «Тампа-Бэй» Будай обменян в «Лос-Анджелес» на нападающего Эндреоффа

Клубы НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Лос-Анджелес Кингз» произвели обмен.

В стан «королей» отправился голкипер Петер Будай, «молнии» за него получили форварда Энди Эндреоффа, информирует официальный сайт «Тампы».

35-летний словацкий вратарь в минувшем сезоне провёл восемь матчей в НХЛ за «Лайтнинг» при проценте отражённых бросков 87,6 и коэффициенте надёжности 3,77.

27-летний Эндреофф в сезоне-2017/18 провёл 45 матчей регулярного чемпионата в составе «Лос-Анджелеса», записав в свой актив 9 (3+6) результативных баллов с 50 минутами штрафа и показателем полезности «-6».