Генменеджер «Вашингтона» планирует, что Илья Самсонов начнёт сезон в «Херши»

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан сказал, что российский голкипер Илья Самсонов с большой долей вероятности начнёт сезон-2018/19 в составе фарм-клуба «Херши» из АХЛ.



Самсонов перешёл в «Вашингтон» в начале мая 2018 года, подписав контракт новичка с «Кэпиталз» на три сезона. 21-летний Самсонов является воспитанником магнитогорского «Металлурга» и выступал за основную команду в КХЛ с сезона-2014/15. Илья был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» в 2015 году в первом раунде под общим 22-м номером.

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