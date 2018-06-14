Агент Овечкина: Кубок Стэнли есть, теперь очередь за Олимпийскими играми

Агент капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Дэвид Абрутин рассказал о желании своего клиента выиграть Олимпийские игры 2022 года.

«Он, равно как и его партнёры, всегда верил, что рано или поздно этот момент наступит. Он делал всё необходимое, чтобы повысить свои шансы на завоевание чемпионства. Прошлое всегда оставалось в прошлом. Он всегда смотрел вперёд и не оглядывался назад. Он всегда подстёгивал себя, стремился развиваться и становиться лучше. Он не стеснялся открыто заявлять о желании побеждать. Звания чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли у него есть. Теперь очередь за Олимпийскими играми. Будем надеяться, что в 2022 году в Пекине у него будет шанс покорить и эту вершину», — цитирует Абрутина официальный сайт НХЛ.