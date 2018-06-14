Бочаров: от сборной России жду эмоций, главное, чтобы не осталось равнодушных

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров поделился ожиданиями от стартующего в России чемпионата мира по футболу.

«Чемпионат мира в России — это в первую очередь гордость за нашу державу. Не каждая страна удостаивается права проведения такого события! Уверен, что многие иностранцы, которые приедут болеть за свои сборные, познакомятся с нашими городами и оценят наше гостеприимство. Что касается пристрастий, то конечно же буду болеть за нашу сборную. Фаворитами считаю французов, немцев и испанцев. Сборная России частично обновилась, надеюсь, что сборы не прошли зря, и команда успела сыграться. Самое время выходить на пик формы и показывать свои лучшие качества. Для многих молодых ребят это реальный шанс проявить себя и уехать в топовые европейские чемпионаты и развиваться в игровом плане. Жду от сборной эмоций на поле. Главное, чтобы не осталось равнодушных. Тогда и поддержка будет такая, что нам будет по силам не только выйти из группы», — цитирует Бочарова пресс-служба московского клуба.

Чемпионат мира по футболу стартует сегодня, 14 июня, в Москве матчем Россия – Саудовская Аравия. Начало игры в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.