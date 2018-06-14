Нилл: Ничушкин станет хорошим дополнением для «Далласа», он сделает нас лучше

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал предстоящее официальное заключение контракта с российским нападающим Валерием Ничушкиным.

«Почему Ничушкин уехал в Россию? В конце концов он решил, что на тот момент ему нужно играть больше, пусть в турнире более низкого уровня, но он хотел получать больше игровой практики. К тому же он смог играть за свою национальную команду на различных турнирах.

Теперь он возвращается. Он всё ещё молодой игрок, думаю, что мы становимся лучше с его подписанием. Валерий станет хорошим дополнением для «Далласа», он габаритный игрок, который умеет хорошо бороться в углах площадки. Думаю, что ничего не сорвётся», — цитирует Нилла Sportsnet.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что контракт между клубом и игроком уже заключён, однако по правилам лиги «Даллас» не имеет права объявлять об этом до 1 июля.