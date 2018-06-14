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Нападающий Максим Карпов подписал новый контракт со СКА

Нападающий Максим Карпов подписал новый контракт со СКА
Хоккей / КХЛ

Нападающий Максим Карпов продлил контракт со СКА, информирует официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга. Соглашение рассчитано на один сезон.

26-летний хоккеист пополнил СКА летом 2017 года, в составе «армейцев» стал бронзовым призёром чемпионата России и обладателем Кубка Континента. В прошедшем сезоне сыграл за СКА 35 встреч в регулярном чемпионате и набрал 20 (4+16) очков. В плей-офф на счету Карпова 4 (1+3) очка в 8 матчах.

За карьеру в КХЛ Карпов также играл за «Трактор» и московское «Динамо». В общей сложности он принял участие в 354 матчах, в которых забросил 75 шайб и сделал 95 результативных передач при показателе полезности «+80».

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