Бывший нападающий «Лады» Дамир Рахимуллин стал игроком «Сочи»

Ряды ХК «Сочи» пополнил 19-летний нападающий Дамир Рахимуллин, информирует официальный сайт клуба. С хоккеистом подписан двусторонний (КХЛ/ВХЛ) контракт на два года.

В минувшем сезоне Рахимуллин принял участие в 22 матчах регулярного сезона за «Ладу», отметившись 1 голевой передачей при среднем игровом времени 5 минут и 29 секунд и показателе полезности «-6». Также Дамир провёл 9 игр за «Ладью» в МХЛ, в которых забросил 3 шайбы.

Также нападающий вызывался в сборную России до 20 лет и сыграл 6 матчей на традиционной суперсерии со сверстниками из канадских юниорских лиг, однако приглашения на молодёжный чемпионат мира не получил.

Всего за карьеру в КХЛ молодой игрок сыграл 24 матча, в которых набрал 1 (0+1) очко при полезности «-6» и 53 штрафных минутах.