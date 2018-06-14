Овечкин: поздравление от Путина дорогого стоит. Я очень рад. Он — мой президент

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал полученное поздравление от президента России Владимира Путина по случаю завоевания российским нападающим Кубка Стэнли 2018 года.

«Путин не звонил мне. И я не знаю, позвонит ли. Когда президент страны поздравляет тебя с победой в публичном обращении, это дорогого стоит. Я очень рад этому. Он — мой президент», — сказал Овечкин.

Напомним, президент России поздравил Овечкина во время пресс-конференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества. На пути к трофею подопечные канадского специалиста Барри Тротца одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).