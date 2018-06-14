Денисенко: я сразу сумел повторить гол Никиты Кучерова на Матче звёзд

Нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко перед драфтом-2018 рассказал, каким игрокам симпатизирует.



«Я всегда хотел играть в хоккей, отдавал ему всю душу. Папа же всегда помогал, никогда не принуждал. И всегда говорил, чтобы я смотрел НХЛ, разбирал матчи. Мы до сих пор вместе это делаем. Смотрю игры в записи и слежу за всеми топ-игроками. Ведь у каждого можно что-то новое для себя найти. Очень симпатизирую Артемию Панарину. Мне он нравится по стилю игры, а как он мыслит на льду, и у него такое воздушное катание! Ну и Патрик Кейн — отличный игрок!



Часто бывало, что увидел у кого-то финт, потом пришёл на тренировку и попробовал его исполнить. К примеру, буллит Кучерова. Так, наверное, многие делали. У меня на тренировке сразу получилось так забить, как Никита на Матче звёзд. Бросок Кейна, когда он после спинорамы с бэкхенда в ближнюю девятку кладет, пытался исполнить в игре. Даже получалось. Ещё мне нравится, как Сидни Кросби пользуется броском из-за ворот, попадает в конёк защитнику или в спину вратарю. Во время матчей мало кто пользуется такими моментами. Стараюсь и тренировать это, и в играх использовать. Но если на пятаке свободный партнёр — всегда отдам ему», — цитирует Денисенко официальный сайт лиги.

Посмотреть гол Кучерова также можно в YouTube.