Бекстрём: играть с переломанным пальцем в финале тяжело, но я привык

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал тот факт, что он провёл финальную серию Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4-1) с переломом пальца на руке. Напомним, с повреждением финал провёл и партнёр Бекстрёма по команде — форвард Ти Джей Оши.



«Да, мой палец был сломан в двух местах, и играть поначалу было довольно тяжело. Переломы были прямо у основания, но позже я свыкся с неприятными ощущениями. Обезболивающие? Да, я их использовал, без этого было бы совсем сложно», — приводит слова Бекстрёма Aftonbladet.

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