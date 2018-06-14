Шапиро: Гурьянов разочаровывает, у него не видно хоккейного интеллекта

Североамериканский журналист Шон Шапиро подверг критике игру российского форварда системы «Даллас Старз» Дениса Гурьянова. Напомним, в финальной серии Кубка Колдера нападающий несколько раз оставался в запасе.



«Меня беспокоит развитие Дениса Гурьянова. Хоккеист, выбранный в первом раунде драфта, попадает в запас в фарм-клубе. Ранее я уже писал о нём, и самая неприятная вещь — его регулярно не видно на льду. На площадке понятно, что у Гурьянова нет хоккейного интеллекта, он не может оправдывать возложенных ожиданий», — приводит слова журналиста The Athletic.

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