Защитник «Вашингтона» Карлсон прокомментировал возможный уход из клуба

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал тот факт, что он может покинуть клуб в межсезонье. У игрока летом заканчивается контракт, в минувшем регулярном сезоне 28-летний Карлсон установил личный бомбардирский рекорд и стал самым результативным защитником НХЛ, набрав 68 (15+53) очков.



«Посмотрим, что произойдёт. Мы будем говорить о новом контракте позже, больше ничего сказать не могу. Хотел бы остаться в „Вашингтоне“, но просто желать этого недостаточно. „Вашингтон“ — мой дом, в котором я вырос как игрок, мне всё здесь нравится», — цитирует Карлсона официальный сайт NHL.

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