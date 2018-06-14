Руководство «Бостона» встретится с Ильёй Ковальчуком

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини рассказал, что собирается встретиться с российским форвардом Ильёй Ковальчуком. Напомним, ранее функционер сообщил, что в случае удачных переговоров с Ковальчуком он не станет предлагать новое соглашение форварду Рику Нэшу, который станет неограниченно свободным агентом 1 июля.
«Мы просто хотим пообщаться. У Ковальчука есть свои интересы и планы, а нам нужно понять, к чему он стремится», — приводит слова Суини официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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