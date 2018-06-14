Овечкин — о Кубке Стэнли: возможно, попробую показать его Месси

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сказал, что попробует показать выигранный Кубок Стэнли нападающему футбольного клуба «Барселона» Лионелю Месси.

«Покажу ли кубок Месси? Я могу увидеть его позже, когда приеду в Барселону на матчи. Посмотрим, как пойдёт дело.



Хочу привезти Кубок Стэнли домой, показать его семье, бабушке. Она наверняка захочет его потрогать и поцеловать», — приводит слова Овечкина Ruptly.



На пути к трофею подопечные канадского специалиста Барри Тротца одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).