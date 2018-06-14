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Овечкин — о Кубке Стэнли: возможно, попробую показать его Месси

Овечкин — о Кубке Стэнли: возможно, попробую показать его Месси
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сказал, что попробует показать выигранный Кубок Стэнли нападающему футбольного клуба «Барселона» Лионелю Месси.

«Покажу ли кубок Месси? Я могу увидеть его позже, когда приеду в Барселону на матчи. Посмотрим, как пойдёт дело.

Хочу привезти Кубок Стэнли домой, показать его семье, бабушке. Она наверняка захочет его потрогать и поцеловать», — приводит слова Овечкина Ruptly.

На пути к трофею подопечные канадского специалиста Барри Тротца одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).

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