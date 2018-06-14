Источник: Виталий Кравцов останется в «Тракторе» на следующий сезон

Как сообщает «Челябинский хоккейный портал», несмотря на предметный интерес со стороны питерского СКА, переход нападающего челябинского «Трактора» Виталия Кравцова будет отложен как минимум на один сезон.



В сезоне-2017/18 18-летний Кравцов был признан лучшим новичком КХЛ, чему способствовала его результативная игра в плей-офф (11 (6+5) очков в 16 матчах).



22 июня в Далласе пройдёт очередной драфт Национальной хоккейной лиги, на котором Кравцов, по информации экспертов, должен быть выбран в первом-втором раундах.

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