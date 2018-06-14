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Гуськов — об ОИ: Гусев спас наш хоккей, иначе нас ждали бы большие неприятности

Гуськов — об ОИ: Гусев спас наш хоккей, иначе нас ждали бы большие неприятности
Хоккей / Хоккей с шайбой на Олимпиаде 2018

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов сказал, что в голосовании за лучшего российского хоккеиста сезона отдал голос за нападающего петербургского СКА и сборной России Никиту Гусева.

«Гусева поставил на первое место, потому что на Олимпиаде он спас наш хоккей. Проиграй мы в финале, нас ждали бы большие неприятности», – приводит слова Гуськова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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