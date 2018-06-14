Овечкин: Кубок Стэнли выигрываешь с болельщиками и даже с журналистами

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметил, что в первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли важную роль сыграли не только хоккеисты и тренерский штаб.



«Даже не представлял, как это здорово. О победе можно мечтать, но только завоевав кубок, можно понять, что это такое. Даже сейчас, когда мы с женой смотрим на кубок, я спрашиваю себя: „Это не сон? Неужели это правда?“. Это не сон! Мы выиграли!



Кубок Стэнли выигрываешь с партнерами, болельщиками, тренерами, сотрудниками клуба и даже вместе с журналистами. Вы всегда были с нами и тоже заслужили чемпионский перстень», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

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