«Эдмонтон» заключил новый контракт с форвардом Каджулой

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал новый контракт с нападающим Дрейком Каджулой, информирует официальный сайт команды со ссылкой на генерального менеджера клуба Питера Чиарелли. Соглашение с 23-летним хоккеистом заключено на двухлетний срок.



В регулярном чемпионате сезона-2017/18 Каджула принял участие в 67 встречах, сумев записать в свой актив 20 (13+7) баллов при показателе полезности «-13» и 37 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 14 минут за игру.



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