Маклеллан — о переговорах с Тротцем: обе стороны не ощущают давления

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о переговорах по новому контракту с главным тренером Барри Тротцем.



«Будем работать. Я говорил с Барри этим утром. На следующей неделе я встречусь с владельцами, и мы продолжим переговоры. Посмотрим, что из этого получится.



Не думаю, что какая-либо из сторон ощущает давление. Если мы все придём к соглашению, которое устроит обе стороны, значит, всё получится. Договоримся ли мы? Я не знаю. Посмотрим», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

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