Бывший форвард восьми клубов НХЛ Паренто завершил карьеру после сезона в КХЛ

Бывший форвард «Автомобилиста» Пьер Паренто принял решение о завершении карьеры в возрасте 35 лет, информирует RDS.

Минувший сезон канадский нападающий провёл в КХЛ, набрав 13 (3+10) очков в 20 играх регулярного чемпионата. В 5 матчах Кубка Гагарина он отметился 1 результативной передачей. После окончания сезона руководство екатеринбургского клуба решило не продлевать контракт с хоккеистом.

В 2001 году «Анахайм» задрафтовал Паренто в девятом раунде. За карьеру он провёл 491 матч в НХЛ, выступая за восемь команд, и набрал 296 (114+182) очков. Паренто в НХЛ играл за «Чикаго Блэкхоукс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Колорадо Эвеланш», «Монреаль Канадиенс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нэшвилл Предаторз».