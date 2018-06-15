«Твиттер» «Барыса» О'Коннору: ты должен был стать легендой, но не получил шанса

«Барыс» подтвердил расторжение контракта с защитником Беном О'Коннором, информирует официальный «твиттер» клуба.

Последние 3,5 сезона хоккеист провёл в составе команды «Шеффилд Стилерс» в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL). В минувшем сезоне О’Коннор набрал 53 (14+39) очка в 55 матчах регулярного первенства и 1 (0+1) балл в 4 матчах плей-офф. Соглашение с британским защитником подписывало предыдущее руководство клуба во главе с Аскаром Шопобаевым.

Официальный «твиттер» клуба сопроводил информацию о расторжении контракта обращением к хоккеисту.

«Ты должен был стать легендой, но не получил шанса! Удачи, парень», — написано в клубном аккаунте.