Суини — о Ковальчуке и Нэше: честно говорю, подписать обоих игроков — нереально

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини прокомментировал возможность заключения контракта с российским нападающим Ильёй Ковальчуком.

«Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией. Конечно, неизвестно, как он впишется в команду, как и где будет играть. Тут можно только гадать и высказывать предположения. Всё станет ясно, когда тренер выпустит его на лёд. Но что касается именно адаптации к НХЛ, то тут нет никаких сомнений.

Он может играть в первом или втором звене, в большинстве. У него хорошие габариты, он умеет забивать. И он хочет побеждать. Ради этого он возвращается сюда.

Ситуация с Риком Нэшем? Всё упирается в потолок зарплат. Любой клуб стал бы сильнее, подписав этих игроков. Но это нереально. Я вам честно говорю. Мы вели переговоры с представителями Рика и остаёмся на связи. Думаю, что Рику понравилось у нас, а нам понравился Рик. Да, у него была травма, и она стала проблемой. Но у него есть нужные нам качества. Так что мы продолжим работу над этими вопросами и посмотрим, что получится», – цитирует Суини официальный сайт НХЛ.