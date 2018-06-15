NHL.com: российские игроки не вошли в топ-10 центральных нападающих драфта-2018

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил рейтинг лучших центральных нападающих драфта-2018, который пройдёт в Далласе 22-23 июня. В топ-10 вошли шесть представителей Канады и по два – Финляндии и Швеции.

1. Йеспери Котканиеми (Финляндия)

2. Джо Велено (Канада)

3. Барретт Хэйтон (Канада)

4. Исак Лундстрём (Швеция)

5. Акил Томас (Канада)

6. Райан Маклеод (Канада)

7. Якоб Олофссон (Швеция)

8. Расмус Купари (Финляндия)

9. Тай Делландреа (Канада)

10. Бенуа-Оливье Гру (Канада)

Российские игроки в топ-10 не вошли, тогда как в аналогичные списки среди крайних нападающих вошло пять представителей российской школы хоккея.