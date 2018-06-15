Генеральный менеджер «Нэшвилла» не заинтересован в обмене Пи Кея Суббэна

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл опроверг информацию о возможности обмена защитника Пи Кея Суббэна.

«Ко мне никто по этому поводу не обращался. Пи Кей провёл потрясающий сезон, он очень хорошо отыграл и вошёл в тройку претендентов на приз лучшему защитнику. Я не понимаю, откуда взялись эти слухи.

Сейчас мы занимаемся новым контрактом Райана Эллиса. Мы уже говорили с его агентом и продолжим переговоры. Это крупный и важный контракт. Если мы решим вопрос с Эллисом в этом году, тогда через год займёмся контрактом Романа Йози. Это самые важные контракты для нас на ближайшие два года. У меня есть свои параметры того, сколько мы можем платить, весь фокус в том, чтобы это наилучшим образом работало для всех.

Плей-офф прошёл не так хорошо, как мы рассчитывали. «Виннипег Джетс» был трудным соперником, мы это знали. Но чувствовали, что можем выиграть и не сделали этого. В следующем сезоне нам нужно стать лучше. Но основываясь на последних сезонах, я не жду больших изменений в составе», – цитирует Пойла официальный сайт НХЛ.