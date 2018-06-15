Источник: экс-вратарь «Салавата Юлаева» Налимов может продолжить карьеру в ВХЛ

Как стало известно сайту Шайба.kz, усть-каменогорское «Торпедо может усилиться российским вратарём Иваном Налимовым. Клуб ВХЛ вступил с игроком в переговоры.

В регулярном чемпионате-2017/18 голкипер провёл за «Салават Юлаев» шесть матчей и одержал четыре победы. Процент отражённых бросков составил 92,7 при коэффициенте надёжности 2,59. В плей-офф Налимов сыграл три игры и одержал одну победу при проценте отражённых бросков 83,6 и коэффициенте надёжности 4,83. Ранее Налимов в КХЛ выступал за владивостокский «Адмирал» и новосибирскую «Сибирь».

13 июня стало известно о расторжении контракта по соглашению сторону между Налимовым и уфимским клубом.