Форвард «Амура» Кирилл Рассказов пропустит первые месяцы сезона-2018/19

Нападающий «Амура» Кирилл Рассказов рассказал о восстановлении после травмы, из-за которой ему придётся пропустить старт сезона-2018/19.

«Почувствовал неладное ещё 9 января, после игры с «Барысом». В одном из эпизодов на чужом «пятаке» двое соперников упали на мою ногу. С тех пор она тревожила, но мы с докторами лечили, «закачивали» её, делали всё возможное. Хорошо, что очень высокой скоростью не обладаю, поэтому в играх мой дискомфорт был не очень заметен, ха-ха.

В первое время у меня была, можно сказать, обычная для хоккеиста боль. Матчи шли практически через день, мы бились за попадание в плей-офф, так что даже не возникало мысли о том, чтобы закончить сезон досрочно. Повторюсь, в этом нет никакого геройства, это абсолютно нормальная для хоккеиста ситуация. Мы все сражались за плей-офф, и ложиться на операцию в решающей части сезона было бы нелогично. Играл, пока позволяло здоровье. Поверьте, не я один. Наши доктора делали все необходимые процедуры, спасибо им большое. Но когда сезон закончился, я буквально неделю отдохнул, тонус мышц упал, и стало понятно, что всё серьёзно.

Оперировался в Германии, всё прошло хорошо. До последнего момента надеялся, что ситуация не такая серьёзная, как описывали врачи, но их прогнозы подтвердились: на восстановление уйдёт около шести месяцев. Два уже прошло», — цитирует Рассказова официальный сайт хабаровского клуба.