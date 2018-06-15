Денисенко: если вижу, что голова опущена, то всегда могу сыграть жёстко

Нападающий «Локомотива» Григорий Денисенко рассказал о выполнении силовых приёмов, которые стали визитной карточкой игрока в минувшем сезоне.

«Силовые приемы — это искусство. Если вижу, что голова опущена, то всегда стоит рассмотреть вариант сыграть жёстко. На льду ведь должно быть зрелище. Мы играем ради болельщиков. И обязаны показывать им всё лучшее, что только можем. А в хитах тоже своя красота. При этом я никогда не хочу нанести травму сопернику. И ни с кем специально силовыми не занимался. Просто есть такое чувство игры. И это, мне кажется, нельзя наработать. Либо у тебя это есть и ты изначально понимаешь, когда подкатиться, либо нет. Не знаю, стоит ли от меня ждать в НХЛ по три-четыре хита за матч, как у Овечкина, но я постараюсь, ха-ха. Забивать и отдавать мне всё же нравится больше, чем применять силовые приёмы. Но забивать приятнее всего», — цитирует Денисенко официальный сайт НХЛ.