Чемпион Дании-2018 Кирилл Кабанов продолжит карьеру в Германии

Российский нападающий Кирилл Кабанов подписал контракт с немецким клубом «Крефельд Пингвинз», информирует официальный сайт клуба.

25-летний форвард в минувшем сезоне стал чемпионом Дании в составе «Ольборга». В 42 матчах регулярного чемпионата он забросил 19 шайб и отдал 14 результативных передач. В 17 матчах плей-офф на счету россиянина 12 (4+8) очков.

В сезоне-2016/17 он провёл пять матчей за нижнекамский «Нефтехимик», а в сезоне-2015/16 — девять игр за «Салават Юлаев». До этого два года выступал в Швеции. В сезоне-2014/15 Кабанов в составе «Шеллефтео» принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата, забросил 11 шайб и отдал 18 передач, а также сыграл в 13 матчах плей-офф, набрав в них 6 (3+3) очков. Также в активе хоккеиста 3 (1+2) очка в 9 матчах Лиги чемпионов.