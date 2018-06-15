Овечкин — о рождении ребёнка: это лучшее чувство в жизни

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал предстоящее рождение ребёнка лучшим чувством в жизни.

«Мы проведём месяц в России, затем вернемся в Вашингтон, чтобы подготовиться к рождению ребёнка. И к новому сезону. Появление ребёнка на свет — это лучшее чувство в жизни», — цитирует Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в этом году капитан «Вашингтона» не только впервые в карьере стал чемпионом НХЛ, но в скором времени впервые станет отцом. Его супруга Анастасия в положении. Ожидается, что ребёнок родится в августе.