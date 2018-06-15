Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Каролина» заключила контракт с серебряным призёром чемпионата мира–2018

«Каролина» заключила контракт с серебряным призёром чемпионата мира–2018
Хоккей / НХЛ

«Каролина Харрикейнз» заключила контракт с защитником Михаэлем Форой, информирует официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне 22-летний хоккеист выступал за швейцарский клуб «Амбри-Пиотта». В 50 матчах регулярного чемпионата он забросил 6 шайб и сделал 21 результативную передачу. В 3 матчах турнира за «выживание» набрал 1 (0+1) очко.

В составе сборной Швейцарии защитник стал серебряным призёром чемпионата мира 2018 года. В 10 матчах мирового первенства он отметился 1 голевой передачей при полезности «-1».

В составе молодёжной сборной Финляндии принимал участие в чемпионате мира 2015 года.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент