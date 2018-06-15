Хоккеисты «Торонто Марлиз» случайно уронили Кубок Колдера в джакузи

Завершилась финальная серия Кубка Колдера в Американской хоккейной лиге. В седьмом матче «Торонто Марлиз» разгромил «Техас Старз» (6:1, 4-3) и стал первым с 2007 года канадским обладателем трофея. При этом нынешний фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» выиграл главный трофей АХЛ впервые.

Хоккеисты команды довольно бурно отмечали радостное событие, и в разгар торжества кто-то из них приметил, что Кубок Колдера находится в джакузи с горячей водой вверх дном.

Посмотреть видео также можно в аккаунте TSN в «инстаграме».