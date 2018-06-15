«Флорида» представила новый логотип в честь 25-летия клуба

Клуб НХЛ «Флорида Пантерз» в честь 25-летия провёл пресс-конференцию, на которой был представлен новый логотип.

«Интерьер юбилейного логотипа подчёркивает гордость за штат, который представляет наш клуб, в нём мы постарались совместить символы прошлого и настоящего нашей франшизы», — говорится в заявлении «Флориды».

Фото также можно посмотреть в «твиттере» клуба.

За 25 лет участия «Пантерз» в НХЛ клуб один раз выходил в финал плей-офф. В сезоне-1995/96 «Флорида» уступила «Колорадо Эвеланш» в решающей серии со счётом 0-4. Также клуб дважды выигрывал свой дивизион в регулярном первенстве (сезон-2011/12 и 2014/15).