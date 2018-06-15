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Джон Таварес близок к подписанию нового контракта с «Айлендерс»

Джон Таварес близок к подписанию нового контракта с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес не собирается покидать клуб в межсезонье.

Шансы на то, что нападающий подпишет новый контракт с «Айлендерс», становятся всё выше и выше, информирует Sportsnet. Отмечается, что на днях игрок провёл встречу с президентом клуба по хоккейным операциям Лу Ламорелло, где обсуждались детали нового соглашения, которое с высокой долей вероятности будет иметь долгосрочный характер.

27-летний форвард станет свободным агентом 1 июля. В минувшем сезоне капитан «островитян», не попавших в плей-офф, в 82 матчах набрал 84 (37+47) очка при показателе полезности «-12» и 26 минутах штрафа.

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