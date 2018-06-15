«Баффало» заключил контракт новичка с финским голкипером Луукконеном

Клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз» подписал стандартный трёхлетний контракт новичка с финским вратарём Укко-Пеккой Луукконеном.



Финский вратарь был выбран «Баффало» во втором раунде драфта-2017. Прошлый сезон Луукконен провёл во втором финском дивизионе. Он сыграл в 24 матчах, по итогам которых занял седьмое место в лиге по проценту отражённых бросков (90,9). Коэффициент надёжности составил 2,92. В основной финской лиге Liiga Луукконен провёл один матч за «ХПК», в котором отразил 75% бросков.

В январе Луукконен в составе сборной Финляндии принял участие в молодёжном чемпионате мира по хоккею.