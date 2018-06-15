Форвард Винни Хиностроза договорился о подписании нового контракта с «Чикаго»

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на официальном сайте объявил о достижении договорённости с нападающим Винни Хинострозой о новом контракте. Стороны подпишут соглашение сроком на два года.



В сезоне-2017/18 Хиностроза сыграл в 50 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 25 (7+18) результативных баллов при показателе полезности «+5» и 10 минутах штрафного времени. 24-летний форвард провёл также 23 матча за фарм-клуб «Рокфорд» в АХЛ, где отметился 22 (9+13) набранными очками.

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