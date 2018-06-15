Гудачек: первый раунд в «Северстали» — это потолок, у «Спартака» другие амбиции

Голкипер московского «Спартака» Юлиус Гудачек рассказал о причинах перехода в стан красно-белых из череповецкой «Северстали», а также об ожиданиях от предстоящего сезона.



«Было прекрасно играть в Череповеце, клуб хотел меня оставить. Но в Москве жить будет немного легче, чем там. Впрочем, главной мотивацией для перехода в «Спартак» были мои спортивные амбиции. Выход в первый раунд плей-офф с «Северсталью» — максимум, который можно было достичь, потолок.

«Спартак» же объявляет о более высоких целях. Клуб приобрёл хороших игроков, и лично я считаю, что мы не только доберёмся до плей-офф, но и сможем там продвинуться по турнирной сетке. Если бы я хотел иметь более комфортную ситуацию с точки зрения конкуренции и, возможно, больше денег, тогда остался бы в Череповце. Однако конкуренция двигает вперёд.



В Москву планирую перевезти и семью, уже работаю над тем, чтобы обставить квартиру всем необходимым для ребёнка. Кстати, моя дочь Клара смотрит мультфильм «Маша и медведь» на русском языке. Когда я пытаюсь переводить на словацкий, ей это совсем не нравится», — рассказал Гудачек в интервью изданию Hokej.sk.