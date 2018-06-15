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Роман Горак покинул «Витязь» и продолжит карьеру в Швеции

Роман Горак покинул «Витязь» и продолжит карьеру в Швеции
Хоккей / КХЛ

27-летний нападающий Роман Горак не будет выступать в КХЛ в следующем сезоне.

Чешский форвард, последние четыре сезона защищавший цвета «Витязя», не договорился с подмосковным клубом о новом контракте. Горак подписал соглашение с «Векше», информирует официальный сайт команды шведской лиги.

Всего за четыре сезона выступлений в КХЛ Горак провёл 228 матчей, в которых набрал 116 (59+57) результативных баллов при показателе полезности «-25» и 108 минутах штрафного времени. На минувшем чемпионате мира по хоккею Горак сыграл в восьми матчах за сборную Чехии, отметившись тремя голами.

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