Коваленко: убедили суд, что собственность АНО «Динамо» должна уйти в счёт долгов

Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко поделился информацией о ходе процесса слушаний об имуществе московского «Динамо».



«У игроков КХЛ в эти дни пик отпусков — в отличие от профсоюза, у которого есть хорошие новости. 13 июня в арбитражном суде Москвы состоялись слушания о переходе собственности АНО „ОХК Динамо“ к ХК „Динамо“, в которых профсоюз участвует в роли третьего лица. Суд согласился с нашими юристами и постановил: собственность старого „Динамо“ не переходит вновь образованному клубу, а поступает на реализацию на аукционе. Вырученные средства идут на погашение задолженностей игрокам и работникам АНО „ОХК Динамо“.



Отмечу, что это серьёзная подвижка в динамовском деле. Она позволяет нам рассчитывать на то, что определённая часть долгов перед хоккеистами, тренерами и персоналом объединённого хоккейного клуба будет закрыта», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.