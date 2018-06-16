«Бостон» подписал новый контракт с Грзелчиком на $ 2,8 млн

Официальный сайт «Бостон Брюинз» объявил о подписании нового контракта с защитником Мэттом Грзелчиком. Соглашение подписано на двухлетний срок, за этот период 24-летний игрок получит $ 2,8 млн.



В сезоне-2017/18 американский хоккеист провёл 61 матч за основную команду «Бостона», сумев записать на свой счёт 15 (3+12) очков при показателе полезности "+21" и 22 минутах штрафного времени. В среднем на льду защитник проводил около 17 минут за игру.



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