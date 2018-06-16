Журналист — об обмене Доми на Гальченюка: похоже, это ещё один провал Бержевена

Североамериканский журналист Джеймс О`Брайен прокомментировал совершённый между клубами «Аризона Койотс» и «Монреаль Канадиенс» обмен, в результате которого в «Койотс» перешёл нападающий Алекс Гальченюк, а в «Канадиенс» — форвард Макс Доми.



«Марк Бержевен любит развлекать нас и Монреаль смелыми решениями. Иногда, к сожалению, они заставляют только смеяться. Безусловно, „Канадиенс“ могут в будущем выиграть от этой сделки, но прямо сейчас она выглядит несколько странно. На данный момент Гальченюк давно показал результативность, которую только предстоит ждать от Доми. Прямо сейчас это похоже на большую победу „Аризоны“ и на очередной провал Марка Бержевена», — цитирует журналиста NBC Sports.