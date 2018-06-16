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М. Ткачук: мой брат будет лучшим игроком, меня он уже перерос

М. Ткачук: мой брат будет лучшим игроком, меня он уже перерос
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук прокомментировал перспективы своего брата Брэди Ткачука, который входит в число фаворитов грядущего драфта НХЛ. Напомним, отца братьев Кита Ткачука выбрали под общим 19-м номером на драфте-1990, а Мэттью – под 6-м на драфте-2016.

«Брэйди будет лучше, он меня уже перерос», — приводит слова Мэттью Ткачука официальный сайт лиги.

В прошедшем сезоне Брэди Ткачук выступал в студенческой хоккейной лиге, в 40 матчах записав на свой счёт 31 (8+23) балл.

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