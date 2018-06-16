Салливан: «Питтсбург» выжал всю энергию, пытаясь сохранить проект «трипита»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан отметил, что его команда не сумела вновь добиться успеха в Кубке Стэнли из-за накопившейся усталости.



«Никто не играл в хоккей больше за последние три года, чем эта команда. И речь идёт о хоккее высокого напряжения, ни больше ни меньше. Мои игроки выжали из себя всю энергию до последней капли в попытке оставить в живых проект „трипита“. Мы не смогли это сделать. Но теперь у нас есть немножко больше времени в это межсезонье, а это важно. Для некоторых из парней в нашей раздевалке всё это незнакомая территория. Молодёжь знает, как сладка может быть победа, но это их первый опыт горького поражения», — цитирует тренера официальный сайт лиги.