Генменеджер «Аризоны» — о Доми: мы отказались от очень хорошего человека

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка прокомментировал обмен с «Монреаль Канадиенс», в результате которого его клуб покинул нападающий Макс Доми.



«Ради Гальченюка пришлось отказаться от талантливого игрока, очень хорошего человека, который делал много хорошего для здешнего сообщества. Так что, это тяжёлое решение, но не легкомысленное. Моя работа заключается в том, чтобы улучшить команду. Могу сказать, что мы чувствуем, что сегодня стали лучше», — приводит слова функционера официальный сайт лиги.

«Монреаль» обменял Гальченюка в «Аризону» на Макса Доми

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