Ворачек: Овечкин превратился в настоящий вулкан радости, я тоже так хочу

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек прокомментировал первую победу российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Кубке Стэнли. Напомним, на пути к трофею подопечные Барри Тротца одержали победу над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).



«На самом деле я очень рад за Овечкина, это очень хороший и талантливый парень. Когда он завоевал такую желанную победу в Кубке Стэнли, все увидели настоящий вулкан радости. Я бы тоже хотел испытать такое чувство», — приводит слова Ворачека Isport.cz.



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